Auf den Bonner SC warten schwere Aufgaben : Erst zur Fortuna, dann vielleicht gegen Viktoria

BONN Kein Glück hatte der Bonner SC bei der Auslosung der Viertel- und Halbfinalpartien im FVM-Pokal.

Im Viertelfinale reist der BSC am 12. Mai zum Liga-Rivalen Fortuna Köln; im Falle eines Weiterkommens stünde eine Woche später, am 19. Mai, ein Heimspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln an.