Flaute in der Offensive : Bonner SC sucht nach einem treffsicheren Spieler

BSC-Akteur Rudolf González (hinten) ist nach seiner Knöchelprellung wieder fit. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC hat sich zuletzt in seinen Offensivaktionen zu harmlos präsentiert. Vor der Partie gegen Ahlen setzte BSC-Trainer Björn Joppe im Training deshalb einen Schwerpunkt auf das Angriffsspiel.

Dass der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Ahlen ohne den Ex-Bonner und besten Torschützen Jan Holldack nur die Hälfte wert sei, widerlegte die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann eindrucksvoll mit dem 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag beim SV Rödinghausen, dem immerhin besten Team der vergangenen elf Spieltage. Auch in Bonn wird Holldack rotgesperrt noch fehlen. Der Bonner SC ist also gewarnt, wenn der Zwölfte der Tabelle am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) seine Aufwartung macht.

„Für mich ist Ahlen aufgrund ihrer Geschlossenheit und ihrer Kampf- und Laufbereitschaft stärker einzuschätzen als Lippstadt“, sagt BSC-Cheftrainer Björn Joppe, der weiß, wie dringend nötig ein Dreier am Samstag im Abstiegskampf ist.

Während sich Abstiegskandidat Ahlen, der am Mittwoch im Westfalenpokal durch das 2:1 gegen Vreden eine Runde weiterkam, mit 22 Punkten auf der Habenseite auf einen halbwegs gemütlichen Winter und Jahreswechsel einrichten darf, rückt für den BSC der kalte Tabellenkeller nach zwei 0:1-Niederlagen in Rödinghausen und vor eigenem Publikum gegen den SV Lippstadt wieder näher.

Zumal der Spielplan bis Weihnachten noch die hohen Auswärtshürden bei Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen vorsieht. Im letzten Spiel des Jahres und der vorerst letzten Begegnung im Sportpark Nord am 18. Dezember – ab Januar muss der BSC wegen der Sanierungsarbeiten im Sportpark ins Pennenfeld ausweichen – ist der KFC Uerdingen zu Gast.

BSC-Spieler Somuah, Takahara und Berg gegen Lippstadt zu harmlos

Hatte es beim 4:3-Sieg gegen Schalkes U23 noch ein vierköpfiges Torschützenkollektiv gerichtet, strahlte die Bonner Offensive am vergangenen Samstag so gut wie keine Torgefahr aus. Die Hoffnungen auf den zuletzt meist auf der Ersatzbank sitzenden Daniel Somuah in der Startelf erfüllten sich nicht. Der Stürmer konnte sich nicht in Szene setzen. „Leider stimmt seine Form nicht“, sagt Joppe. „Dafür müssen dann eben andere Spieler die Lücke füllen.“ Aber der fleißige Masaaki Takahara und der lauffreudige Jonas Berg blieben ebenfalls harmlos. Berg nimmt der BSC-Coach dabei in Schutz. „Er ist erst 19 Jahre jung und arbeitet viel für die Mannschaft.“

So blieb es gegen Lippstadt bei Ansätzen, sobald sich die Bonner Offensivabteilung dem gegnerischen Tor näherte. „Die Laufwege, die wir trainiert hatten, stimmten nicht“, hatte der Trainer bereits am Samstag moniert. Unter der Woche ließ Joppe deshalb vordringlich Offensivaktionen trainieren. Mit dabei war auch zur Freude seines Trainers Rudolf González, der gegen Lippstadt drei Minuten vor Schluss mit einer schmerzhaften Knöchelprellung den Platz verlassen musste. „Er kann spielen“, sagt Joppe.

Top-Torschütze Güler wieder einsatzbereit

Das gilt genauso für Serhat-Semih Güler, mit vier Toren Bonns bislang bester Torschütze, der gegen Lippstadt nach seiner Oberschenkelverletzung aus dem Spiel in Rödinghausen passen musste. Auch Leander Goralski dürfte dabei sein. Die Kopfwunde, die sich der Abwehrchef nach einem Zusammenprall im Spiel gegen Lippstadt zugezogen hatte, wurde mit fünf Stichen genäht. Fraglich sind dagegen Matti Fiedler (Rückenprobleme) und der unter der Woche erkrankte Dario Ehret.