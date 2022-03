Fußball-Regionalliga : Bonner SC verliert gegen Sportfreunde Lotte

Foto: Boris Hempel

Bonn Nach zuletzt 13 Punkten aus fünf Spielen versäumte es der BSC durch die 0:2-Heimniederlage gegen die SF Lotte, weiter Boden im Abstiegskampf gut zumachen.

Von Thomas Heinen

Wie von seinem Cheftrainer Markus von Ahlen einst prophezeit, hatten die jüngsten Siege gereicht, um den Bonner SC vorerst ins untere Tabellenmittelfeld der Fußball-Regionalliga West zu hieven. Und wie befürchtet genügt nur eine Niederlage, um das Kartenhaus wieder einzureißen und die Abstiegsgefahr für den BSC wieder akut werden zu lassen. Nach dem 0:2 (0:0) gegen die Sportfreunde Lotte vor 655 Fans im Sportpark Pennenfeld hat am Sonntag Alemannia Aachen im Heimspiel gegen Rödinghausen die Gelegenheit, wieder an den Bonnern vorbeizuziehen. Nur die Niederlage des Schalker Nachwuchses am Freitagnachmittag verhindert vorerst den erneuten Absturz auf Platz 16.

Lotte ging in der 18. Minute nach einem Einwurf der Gastgeber durch Cedric Euschen mit 1:0 in Führung in Führung. Das zweite Tor der Gäste erzielte Maximilian Franke in der Nachspielzeit. Auf dem Weg in die Kabine sah BSC-Kapitän Nils Teixeira wegen Meckerns noch die gelb-rote Karte. „Wir wussten was auf uns zukam“, sagte von Ahlen nach der Partie. „Nämlich ein kompakter und sehr zielstrebig agierender Gegner. Wir hatten unsere Chancen, waren aber nicht so effektiv, wie in den letzten Spielen.“ Dass Lotte den Sieg mehr wollte, ließ von Ahlen nicht gelten. „Die Emotionen nach der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung hat gezeigt, dass die Jungs unbedingt wollten." Zum Unparteiischen hatte von Ahlen ebenfalls eine Meinung. „Ich hatte das Gefühl, dass ihm zum Ende der Partie das Spiel ein wenig aus der Hand geglitten war.“

Was die Startelf gegen Lotte anging, hatte es von Ahlen im Vergleich zum 3:0-Erfolg in Homberg bei einer Änderung belassen. Maximilian Pommer, der vor einer Woche zu Beginn der zweiten 45 Minuten für Daniel Somuah ins Spiel gekommen war und laut BSC-Coach das Spiel entscheidend belebt hatte, durfte diesmal beginnen. An der Offensivabteilung änderte der 51-Jährige nichts. Warum auch. Serhat-Semih Güler (2) und Jonas Berg zeichneten in Homberg für alle drei Treffer verantwortlich. Albert Bunjaku schaffte es nach seiner Hüftverletzung immerhin zurück auf die Bank, auf der auch Luis Monteiro Platz nahm. Der 20-Jährige wechselt bekanntlich zur neuen Saison zur Fortuna nach Düsseldorf.

Gleich von Beginn an entwickelte sich eine muntere Partie. Die erste Chance gehörte den Gästen, als Muhammed Terzi nach Ballverlust von Rudolf González aus 18 Metern nur knapp vorbeizielte (3.). 60 Sekunden später fehlte Güler nach Flanke von Jonas Berg nicht viel an seinem 13. Saisontor. Aber Gülers Abschluss geriet zu zentral. Jhonny Peitzmeier im Lotter Tor konnte parieren. Weitere drei Minuten später hätte es schon 1:0 für die Gastgeber stehen können. Aber Berg, der alleine auf Peitzmeier zulief, zögerte zu lange mit dem Abschluss und schoss in Bedrängnis weiter über das Tor.

Die Hausherrn versuchten Druck zu entwickeln. Die Gäste hielten mit schnellen Vorstößen dagegen. So musste sich Bonns Schlussmann Kevin Birk lang machen, um den Schuss von Robert Nnaji zu parieren (15.). Nach der nächsten Gelegenheit durch Güler, der links am Tor vorbeizielte (17.), ging Lotte in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem Einwurf von Dario Ehret bekam Pommer den Ball nicht unter Kontrolle. Nutznießer war Nnaji, der Cedric Euschen in Szene setzte. Gegen dessen Schuss ins lange Eck gab es für Birk keine Abwehrchance. In der 20. Minute verhinderte Ehret für seinen bereits geschlagenen Schlussmann gegen Nnaji den zweiten Lotter Treffer. Weitere acht Minuten später reklamierten die Gastgeber nach einem Abschluss von Güler vehement ein Handspiel von Timo Brauer im Strafraum der Gäste. Aber die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Die Hausherren drängten zwar auf den Ausgleich, scheiterten aber immer an der aggressiven Abwehrarbeit der Gäste. Die beste Ausgleichschance hatte noch Berg, der in der 41. Minute nach dem Zuspiel von Güler gegen Lottes Keeper einen Schritt zu spät kam.

Von Ahlen reagierte und brachte Gülers zuletzt vermissten kongenialen Partner Albert Bunjaku für González. In der Folge spielten die Gastgeber zwar dominanter, kamen aber durch Bunjaku (50.) und Güler (55.) zunächst nur zu Halbchancen. Auch der Versuch von Nils Teixeira stellte Peitzmeier vor keine großen Probleme (61.). Glück hatten die Gäste in der 70. Minute, als Tyson Richter den Schuss von Güler aus elf Metern für seinen bereits geschlagenen Torhüter über das Tor abfälschte – die bis dahin größte Ausgleichschance und für den BSC-Coach das Signal, mit der Einwechslung von Justin Klein und Etienne Mukanya alles zu riskieren. In der 77. Minute sorgte Erhan Yilmaz mit einer Ecke auf die Latte des Bonner Tores für eine Schrecksekunde. Auch in der hektischen Schlussphase fanden die Gastgeber keine Mittel gegen eine giftig verteidigende Lotter Mannschaft. Nach einem Fehler von Birk, der den Ball nach vorne schlagen wollte, traf Maximilian Franke in der Nachspielzeit ins verwaiste Bonner Tor zum 2:0 für die Gäste.

Nach dem Abpfiff sah Teixeira nach umstrittenen Entscheidungen des Unparteiischen gegen Bonn wegen Meckerns noch die gelb-rote Karte. Am kommenden Samstag darf der BSC wieder auswärts ran – dann in Münster gegen die Preußen.

Bonner SC: Birk, Ehret, Goralski, Fiedler, Afamefuna, Teixeira, Pommer, Takahara (71. Klein), González (46. Bunjaku), Berg (71. Mukanya), Güler.

SF Lotte: Peitzmeier, Allmeroth, Brauer, Aydinel (59. Traoré), Terzi, Euschen , Nnaji (63. Han), Franke, Andzouana, Richter, Yilmaz (84. Demaj).