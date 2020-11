Nach Videokonferenz : Regionalliga West wird fortgesetzt

Bonn Die Regionalliga West wird ihre Saison fortführen. Das ergab eine Videokonferenz der Vereinsvertreter und des Westdeutschen Fußballverbandes am Montagnachmittag.

Bedingung: Zuschauer sind wie in den Profiligen zu den Spielen nicht zugelassen. Der Bonner SC hatte für eine Pause plädiert, um schon bald wieder vor Zuschauern zu spielen. Noch am Freitag hatte sich der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz zu dem Thema gegenüber dem GA geäußert. „Mit einer Unterbrechung der Saison mussten wir ja rechnen“, sagt der BSC-Vorsitzende. Eine entsprechende Pause sei in der Budgetplanung mit einkalkuliert. „Aber eine Restsaison ohne Zuschauer können wir nicht überleben.“ Bereits am Mittwoch steht für die Rheinlöwen die Begegnung gegen Oberhausen auf dem Spielplan.