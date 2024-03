Mittelrheinliga Remis in Unterzahl ist für den Bonner SC dennoch enttäuschend

Trotz der Überzahl konzentrierten sich die Gäste vor den Augen von Bergisch Gladbachs Trainer Mike Wunderlich, Gegner des BSC im Sportpark Nord am 12. April, auf das Verteidigen. Dagegen drängten die Gastgeber trotz Unterzahl auf das 1:0. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte Glatzel mit Jonas Berg für Erken einen weiteren Offensivspieler gebracht. In der 70. Minute stand erneut Koruk im Blickpunkt, als der Bonner Mittelstürmer alleine auf das Tor von VfL-Schlussmann Niklas Herceg zulief, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte. So blieb es am Ende beim torlosen Remis, über das sich vor allem Hohkeppel gefreut haben dürfte. Nach der Osterpause muss der BSC zum Derby in Siegburg antreten. Eine Unterbrechung, die dem BSC-Coach nicht besonders schmeckt. „Die Jungs haben große Lust weiterzumachen.“