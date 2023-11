MIttelrheinliga Rückkehr zur alten Wirkungsstätte

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS · Am Freitagabend trifft Sascha Glatzel mit dem Bonner SC beim FC Hennef auf seinen Ex-Verein. Sieben Jahre stand der jetzige BSC-Coach in Hennef an der Seitenlinie.

30.11.2023 , 09:00 Uhr

Den Saison-Auftakt im August gegen den FC Hennef entschied der Bonner SC knapp mit 1:0 für sich. Foto: Boris Hempel

Von Thomas Heinen und Ludovic Bürling