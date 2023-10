Bonner SC spielt gegen Frechen Sascha Glatzel feiert Debüt beim Spitzenreiter

Bonn · Der Bonner SC spielt nach dem Trainerwechsel am Freitagabend gegen die Spvg. Frechen 20. Nach den zuletzt erfolglosen Spielen in der Mittelrheinliga soll nun die Trendwende her. Von den ersten Trainingseinheiten ist der neue BSC-Coach jedenfalls angetan.

19.10.2023, 19:00 Uhr

Marco Königs (links) im Zweikampf beim Spiel des Bonner SC gegen den SV Hohkeppel. Foto: Boris Hempel/rheinzoom.photo

Von Thomas Heinen