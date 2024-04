Chefcoach bleibt bis 2026 Sascha Glatzel verlängert beim Bonner SC

Obwohl die Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga in der laufenden Saison nur noch gering ist – nach dem 1:1 am Wochenende beim Siegburger SV haben die Bonner als Tabellenvierter sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Eintracht Hohkeppel – soll mit Glatzel langfristig die Rückkehr in die vierte Liga angegangen werden. „Unter den guten Voraussetzungen in Bonn ist viel möglich, und es macht Spaß, den Weg weiterzugehen. Unser Ziel ist die Regionalliga, und ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam erreichen werden", sagt der Coach, der in der Vorsaison den FC Hennef 05 zum Meistertitel in der Mittelrheinliga geführt hatte.