Regionalliga West : Schweres Heimspiel für den Bonner SC gleich zum Saisonstart

Jubel beim Bonner SC nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison. (Archivbild) Foto: Boris Hempel

Bonn Der Spielplan für die kommende Saison der Fußball-Regionalliga West ist veröffentlicht. Im Heimspielauftakt wartet auf den Bonner SC gleich ein Top-Favorit.

Gleich am ersten Spieltag der Spielzeit 2021/2022 bekommt es der Bonner SC am 14. August im Sportpark Nord mit dem Topfavoriten der kommenden Saison, Rot-Weiss Essen, zu tun. Auch der zweite Spieltag hat es in sich. Dann muss das Team von Cheftrainer Björn Joppe beim Drittligaabsteiger KFC Uerdingen antreten.