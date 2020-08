Regionalligist : So lief der Trainingsstart beim Bonner SC

Bonn Am Samstagvormittag ist der Bonner SC in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet und hat dabei auch einen Neuzugang präsentiert. Während der Großteil des Kaders schon feststeht, gibt es bei der Zuschauer-Frage noch viel Unklarheit.

Später, als das Team auf dem gut gepflegten Rasen die Auftakteinheit gestartet hat, gibt der BSC-Vorsitzende jedoch eine kleine Kostprobe seiner Ansprache. Thema: Die häufig verpatzten Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir uns so etwas nicht mehr erlauben dürfen“, erzählt Mazurkiewicz. Denn mit dem nervenaufreibenden Kampf um die Klasse will der Club in der Saison 2020/21 nichts zu tun haben. „Unser Ziel ist es, einen großen Abstand zu den Abstiegsplätzen aufzubauen“, sagt Mazurkiewicz und kommt auch in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Partien gegen die vermeintlich „Kleinen“ der Liga zu sprechen: „Wenn wir diese Spiele nicht mit Qualität gewinnen können, müssen wir es eben mit Mentalität schaffen.“