Platz unbespielbar : Spiel des Bonner SC beim Wuppertaler SV fällt aus

Bonn Der Bonner SC hat an diesem Wochenende spielfrei in der Regionalliga. Die Partie beim Wuppertaler SV fällt aus, weil der Platz unbespielbar ist.

Die Partie des Fußball-Regionalligisten Bonner SC am Samstag beim Tabellendritten Wuppertaler SV fällt aus. Wie schon am vergangenen Samstag, als das Spiel des WSV gegen den SV Straelen abgesagt werden musste, ist der Platz im Stadion am Zoo in Wuppertal auch an diesem Samstag nicht bespielbar.