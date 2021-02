Nachholspiel in der Regionalliga West : Spiel des Bonner SC gegen Wiedenbrück abgesagt

Nachholspiel in der Regionalliga West

Pause statt Punktejagd für Rudolf González (links) und den Bonner SC. Die Partie gegen den SC Wiedenbrück am Mittwochabend fällt aus. Foto: Boris Hempel

Das für diesen Mittwoch geplante Nachholspiel des Bonner SC gegen den SC Wiedenbrück wurde abgesagt. Der Platz im Sportpark Nord ist aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht bespielbar.

Wie schon erwartet kann der Fußball-Regionalligist Bonner SC nach dem wichtigen 2:0-Auswärtserfolg beim FC Wegberg-Beeck am vergangenen Samstag nicht gleich nachlegen. Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel gegen den SC Wiedenbrück fällt aus.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit Dauerfrost ist der Naturrasen im Sportpark Nord nicht bespielbar. Nach einer Platzbegehung am Dienstag sperrte das Sport- und Bäderamt der Stadt Bonn den Platz. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Am kommenden, für den BSC spielfreien Wochenende, plant der Regionalligist in Leverkusen ein Testspiel gegen die U 19 des Bundesligisten. Das nächste Punktspiel des BSC soll dann am 20. Februar im Sportpark Nord gegen den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund U23 stattfinden.