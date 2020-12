Nachfolger von Nehrbauer : Trainer des Bonner SC steht frühestens Dienstag fest

Bonn Die Suche nach einem neuen Trainer dauert beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC an. Dürens Coach Giuseppe Brunetto scheint weiterhin ein Kandidat zu sein.

Die Suche nach einem neuen Trainer für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC geht weiter. „Wir werden frühestens am Dienstag den Nachfolger für Thorsten Nehrbauer präsentieren können“, sagte BSC-Sportvorstand Stefan Krämer. Noch am Montagnachmittag habe ein weiteres Bewerbungsgespräch auf dem Terminplan gestanden. Krämer bestätigte auch, dass im Fall von Giuseppe Brunetto das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Der Trainer des Mittelrheinligisten 1. FC Düren hatte am Sonntag zunächst abgesagt, weil ein Fulltime-Trainerjob beim BSC sich nicht mit seinen beruflichen Verpflichtungen vereinbaren ließe.