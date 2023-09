Fußball-Mittelrheinliga Trainer vom Bonner SC muss Strafe absitzen

Ungeachtet der personellen Sorgen scheint der neben Hohkeppel am höchsten gehandelte Aufstiegsfavorit in der Liga ins Rollen zu kommen. Mit dem 3:1-Erfolg in Porz gelang dem BSC am vergangenen Sonntag der zweite Auswärtserfolg in Folge. Was in der abgelaufenen Spielzeit immer wieder den Spielfluss hemmte, nämlich enge Kunstrasenplätze und gegnerische Fans unmittelbar am Spielfeldrand, scheint den Bonner Akteuren aktuell nichts mehr auszumachen. „Es ist mein Job, den Jungs zu vermitteln, die Favoritenrolle auch anzunehmen“, sagt der BSC-Trainer. „Die Mannschaft kommt immer besser in Schwung.“ Selbst renommierte Akteure wie Rudolf González, der in Teveren verletzt gefehlt hatte, haben es da derzeit schwer, in die Startelf zurückzukehren. „Die Jungs, die momentan spielen, machen es gut“, sagt Brunetto.