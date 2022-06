Unterschrift für Mittelrheinliga : Torwart Kevin Birk bleibt beim Bonner SC

Bonn Kevin Birk bleibt dem Bonner SC erhalten. Der Torwart unterschreibt für die Mittelrheinliga.

Ein Leistungsträger bleibt dem aus der Fußball-Regionalliga West abgestiegenen Bonner SC auch für die Mittelrheinliga erhalten. Schlussmann Kevin Birk bleibt dem BSC erhalten. „Ich möchte mit dem Verein und dem Team wieder in die Regionalliga aufsteigen. Das sind wir unseren Fans schuldig, und der Verein gehört auch in diese Liga“, sagte Birk, der in der abgelaufenen Regionalligasaison alle Spiele absolvierte und dabei achtmal zu Null spielte. Vor allem in der Rückrunde hatte der 30-Jährige starke Leistungen gezeigt.