Verbandspokal : Bonner SC verliert im Elfmeterschießen gegen den FC Pesch

Bonn Der Bonner SC ist in der ersten Runde des Verbandspokals im Elfmeterschießen gegen den FC Pesch gescheitert. Nun kann sich die Elf von Cheftrainer Björn Joppe ganz auf die Liga konzentrieren.

Der Fußball-Regionallist Bonner SC kann sich auf den Abstiegskampf in der Liga konzentrieren. In der ersten Runde des Verbandspokals verlor die Elf von Cheftrainer Björn Joppe mit 6:7 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen beim Mittelrheinligisten FC Pesch. Die frühe Bonner Führung durch Sehat-Semih Güler aus der 7. Minute hatte Joshua Sumbunu zum Entsetzen der Gäste in der 7. Minute der Nachspielzeit ausgeglichen. Nach torloser Verlängerung verschoss Luis Monteiro den entscheidenden Elfmeter im Showdown vom Punkt. Nachdem Pascal Tonou den fünften Elfmeter für Pesch an die Latte geschossen hatte, vergab Güler den Matchball. „Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben“, sagte Joppe. „In der 2. Hälfte der Verlängerung hätten wir den Siegtreffer erzielen können. Das Elfmeterschießen ist dann Glückssache. Das Spiel am Samstag in Wegberg-Beeck ist aber wichtiger.“