Regionalliga West : Bonner SC trifft auf einen Gegner mit starker Offensive

Kapitän Nils Teixeira (l.) wird dem Bonner SC gegen die Kölner U21 wegen einer Gelb-Sperre fehlen. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC empfängt am Samstag die U21 des 1. FC Köln zum Karnevalsspiel. Unter den Augen des Bonner und des Godesberger Prinzenpaars will die Mannschaft an die solide Leistung aus dem jüngsten Ligaspiel gegen Wiedenbrück anknüpfen.

Zumindest vor dem Spiel des Fußball-Regionalligisten Bonner SC gegen die U21 des 1. FC Köln am Samstag (14 Uhr, Stadion Pennenfeld) scheint gute Stimmung garantiert. Schließlich ist es das Karnevalsspiel des Viertligisten. Die Bonner Stadtsoldaten sowie das Bonner und Bad Godesberger Prinzenpaar machen vor dem Anpfiff ihre Aufwartung. Die Mannschaft der Gastgeber läuft im Karnevalstrikot auf. BSC-Coach Markus von Ahlen stört das Treiben vor dem Spiel nicht. „Karneval gehört zum Rheinland. Und gute Stimmung schadet sicherlich nicht“, sagt der 51-Jährige.

Auch die angesichts der Tabellenkonstellation zunehmende Dringlichkeit, nach zwei torlosen Unentschieden einen Dreier zu landen, weiß der Trainer einzuordnen. „Wir müssen Ruhe bewahren und dürfen uns von den Ergebnissen der Konkurrenz nicht verrückt machen lassen. Für mich ist das Glas nach den beiden Unentschieden gegen Straelen und Wiedenbrück halb voll“, sagt von Ahlen. Für ihn war das 0:0 gegen Wiedenbrück sogar die bislang stabilste Leistung der gesamten Saison. „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und am Samstag treffen wir auf eine Mannschaft, die noch einmal mehr Offensivkraft auf den Platz bringt als der letzte Gegner. Das müssen wir zunächst einmal kontrollieren.“

Auch wenn die Kölner am vergangenen Samstag gegen Wiedenbrück unter den Augen des Bonner Trainers keinen Treffer zustande brachten, hatte Bonns letzter Gegner alle Hände voll zu tun, einen Gegentreffer zu vermeiden. „Der FC hat Wiedenbrück beherrscht und in die Abwehr gedrängt“, berichtet der BSC-Trainer. Für von Ahlen ist deshalb am Samstag erneut eine Topleistung der gesamten Mannschaft gefragt, um zunächst einmal nicht als Verlierer den Platz zu verlassen.

Nils Teixeira wegen zehnter Gelber Karte gesperrt

Auch die 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag nach dem 120-minütigen Test gegen den Mittelrheinligisten FC Hürth bringt den Bonner Chefcoach nicht aus der Ruhe. „Es haben viele Jungs gespielt, die noch keinen Rhythmus haben“, erklärt von Ahlen. „Als die Stammspieler auf den Platz kamen, wurde es merklich besser.“ Fakt sei aber auch, dass es nicht gelungen sei, gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner zumindest ein Tor zu machen. „Daran arbeiten wir“, sagt der 51-Jährige.

Gegen die U21 des 1. FC Köln muss von Ahlen seinen bewährten Defensivverbund erst einmal umbauen. Kapitän Nils Teixeira sitzt am Samstag seine zehnte Gelbe Karte aus dem Spiel gegen Wiedenbrück ab. Beide Kandidaten für den Job im defensiven Mittelfeld, Lars Holtkamp und Creighton Braun, sind angeschlagen und konnten unter der Woche nur eingeschränkt trainieren. „Wir entscheiden kurz vor dem Spiel, wer von den beiden für Teixeira einspringt“, sagt der BSC-Coach. Fallen beide aus, muss sich von Ahlen Gedanken machen.

Auch Winterneuzugang Albert Bunjaku beendete das Testspiel nicht ohne Blessur. Nach wenigen Minuten kassierte der 38-Jährige einen schmerzhaften Tritt in den Rücken. „Das hat mich blockiert“, sagte Bunjaku am vergangenen Samstag. Dennoch konnte der Stürmer, der die aktuelle Torlosigkeit des Tabellen-16. möglichst rasch beenden soll, unter der Woche mit der Mannschaft trainieren. Für die Startelf dürfte es dennoch nicht reichen. „Er wird vermutlich von der Bank kommen“, sagt von Ahlen.