Bonner SC empfängt die U23 des FC Schalke 04 : Joppe muss vier gesperrte Spieler ersetzen

Bonn „Ohne vier“ muss Fußball-Regionalligist Bonner SC die nächste Partie bestreiten. Im Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 fehlen die gesperrten Luis Monteiro, Dario Ehret, Serhat-Semih Güler und Jan Roschlaub.

Zugegeben, die Situation war unübersichtlich, hatte aber für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC umso fatalere Folgen. In der 45. Minute der Partie bei Rot-Weiß Oberhausen bugsierte ein RWO-Spieler den Ball in Richtung seines Torhüters. Justin Heekeren nahm den Ball auf – mit der Hand. Für BSC-Mittelstürmer Serhat-Semih Güler ein klarer Fall von Regelverstoß. Güler rannte zum Ort des Geschehens und protestierte lautstark.

Über die Rote Karte gegen Dario Ehret aus der 52. Minute will Joppe dagegen nicht streiten, wohl aber über die Gelben Karten gegen Güler und Jan Roschlaub, die den Schaden für die so wichtige Partie am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) gegen die U23 des FC Schalke 04 fast schon verheerend aussehen lassen. „Oberhausener Spieler konnten machen, was sie wollten“, beschwert sich Joppe. „Von einer klaren Linie des Schiedsrichters konnte nun wirklich nicht die Rede sein.“