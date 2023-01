Nach Herzstillstand in NFL : Buffalo Bills: Hamlin zeigt „bemerkenswerte Verbesserungen“

Nach Herzstillstand in NFL

Cincinnati- Der Zustand des nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegenden Footballprofis Damar Hamlin macht Fortschritte.

Nach Angaben der behandelnden Mediziner des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati habe Hamlin in den vergangenen 24 Stunden „bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt“, teilten die Buffalo Bills am Donnerstagnachmittag mit. Hamlin scheine „neurologisch in Ordnung“ zu sein.