Sportpolitik : Bund, Länder, DOSB: Spitzensport soll wieder spitze werden

Mainz Es soll wieder mehr Olympia-Medaillen für den deutschen Sport geben. Bund, Länder und DOSB wollen gemeinsam daran arbeiten.

„Die Sportministerkonferenz will mit ihren Weichenstellungen dazu beitragen, dass auch die Medaillenausbeute künftig höher ausfällt“, sagte Michael Ebling (SPD), der rheinland-pfälzische Vorsitzender der Konferenz bei der Vorlage eines Eckpunktekonzepts für eine erfolgreiche Spitzensportförderung.

Seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, als es 82 Medaillen gab, ist die Erfolgskurve gesunken. Zuletzt bei den bei Sommerspielen in Tokio 2021 holten deutsche Athleten nur noch 37 Medaillen.

Reform der Reform

Bereits im kommenden Jahr sollen für die Reform der bislang letzten Spitzensportreform vor fünf Jahren „konkrete Ergebnisse“ vorliegen, kündigte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, nach dem Treffen in Mainz an: „Wir wollen ein transparentes und zukunftsfähiges Fördersystem, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.“ Es sei ein „gemeinsames Signal“, das von Bund, Ländern und dem Sport ausgehe.