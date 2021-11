Bundesliga : BVB-Torjäger Haaland vor Comeback

Dortmund Acht Tage vor dem großen Bayern-Spiel überrascht Dortmunds Trainer mit einer Personalnachricht. Erling Haaland hat gesundheitlich viel schneller Fortschritte gemacht, als erwartet.

Der nicht nur beim Champions-League-Aus in Lissabon so schmerzlich vermisste Power-Angreifer steht überraschend schnell vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund und ist damit auch für das mit Spannung erwartete Bundesligaduell gegen den FC Bayern München eine Woche später eine Option.

Neun Tore in gerade einmal sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison lautet die beeindruckende Bilanz des Norwegers. Sein bis dato letztes Pflichtspiel für den BVB hatte er am 19. Oktober in der Champions League bei Ajax Amsterdam gemacht. Beim Ausscheiden aus der Königsklasse am Mittwoch durch das 1:3 bei Sporting konnte der stets emotional mitfiebernde 21-Jährige wegen einer Hüftbeugerverletzung nur zuschauen.