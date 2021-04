Sommerspiele in Tokio : Corona-Notstand: Olympia-Chefin denkt nicht an Absage

Corona-Notstand: Olympia-Chefin denkt nicht an Absage

Sommerspiele in Tokio

Sieht Olympia in Tokio nicht Gefahr: Seiko Hashimoto. Foto: -/Kyodo News/AP/dpa

Tokio Drei Monate vor der Olympia-Eröffnungsfeier kehrt Tokio wieder in den Corona-Notstand zurück. Ein Lockdown ist das zwar nicht, doch die Sorgen wegen der starken Ausbreitung neuer Virus-Varianten wachsen.

Ministerpräsident Yoshihide Suga gab die Entscheidung wie erwartet am Freitag bekannt, drei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen. Außer Tokio ordnete Suga den von Sonntag bis zum 11. Mai geltenden Notstand auch für Osaka sowie Kyoto und die Präfektur Hyogo an.

In diesen Zeitraum fällt die sogenannte „Goldene Woche“, eine Aneinanderreihung nationaler Feiertage, in der normalerweise Millionen Japaner auf Reisen gehen. „Wir müssen gezielt Maßnahmen ergreifen, während viele Menschen während der Goldenen Woche in der Pause sind, um das Virus unter Kontrolle zu bringen“, sagte Suga.