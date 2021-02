Überblick : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Das bringt der Wintersport am Sonntag

Berlin Bei den Biathleten geht es im WM-Finale in den Massenstarts noch mal heiß her. Die Deutschen wollen unbedingt ihre Medaillenbilanz aufbessern. Beim WM-Finale der Alpinen gehört Linus Straßer im Slalom zu den Anwärtern auf einen Podestplatz.

Der Wintersport am heutigen Sonntag im Überblick:

WM in Pokljuka, Slowenien

Zum Abschluss stehen die spektakulären Massenstarts an. Bei den Damen sind Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz dabei. Bei den Männern nur Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Nach dem Motivationsschub durch Staffel-Silber, das Preuß mit einem phänomenalen Schlussspurt sicherte, hat vor allem die 26-Jährige gute Aussichten auf ihre zweite WM-Einzelmedaille. Bei den Männern wird es schwieriger, aber Peiffer gewann in dieser Saison einen Massenstart. Zudem hatten er und Doll beim Staffel-Drama um Erik Lesser mit Platz sieben in ihren Einzelleistungen überzeugt. Vor dem Finaltag hat das DSV-Team zwei Silbermedaillen (Damen-Staffel und Einzel Peiffer) auf dem Konto. Ziel waren vier bis fünf Medaillen gewesen.