Weltcup in Kanada : Deutsche Rodlerinnen auf Podest - Loch siegt in Whistler

Deutsche Rodlerinnen auf Podest - Loch siegt in Whistler

Weltcup in Kanada

Felix Loch holt seinen 50. Sieg in der Serie. Foto: Jonathan Hayward/AP/dpa

Whistler- Felix Loch ist wieder da. Der Rennrodel-Olympiasieger holt sich nach verpatztem Saisonstart seinen 50. Weltcupsieg. Auch die Rodlerinnen überzeugen in Kanada.

„Ein perfekter Tag“

„Es war ein perfekter Tag heute, mit zwei Top-Starts und zwei Top-Fahrten. Nach letzter Woche tut das schon sehr gut.“ Loch war am vergangenen Sonntag beim Auftakt in Innsbruck gestürzt und hatte sich am Oberschenkel verletzt.