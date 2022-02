Olympia in Peking : Deutsche Skispringer um Geiger schwach - Kobayashi holt Gold

Zhangjiakou Einen Tag nach Silber für Katharina Althaus können die Skisprung-Männer um Mitfavorit Karl Geiger nicht mit einer Medaille nachlegen. Constantin Schmid landet als bester Deutscher auf Rang elf. Nachfolger von Andreas Wellinger wird ein Japaner.

„Ich habe heute alles auf eine Karte gesetzt, voll riskiert“, sagte Geiger im ZDF. Bei der WM in Oberstdorf sei es ihm im letzten Jahr gelungen. „Es ist jetzt halt leider so, aber ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe alles in die Waagschale gelegt, was ich drauf habe.“ Woran es genau liege, wisse er nicht: „Ich hoffe einfach, dass mir die große besser liegt.“