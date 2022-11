Deutscher Fußball-Bund : DFB-Chef: FIFA in Verantwortung für verunglückte WM-Arbeiter

Dresden Der Weltfußball-Verband FIFA muss sich nach Ansicht von DFB-Präsident Bernd Neuendorf seiner Verantwortung für jene Arbeiter stellen, die beim Bau der WM-Stadien in Katar ums Leben gekommen oder verletzt worden sind und nun ihre Familien nicht mehr ernähren können.

„Ich glaube, dass das Turnier den Sport schon verändert hat“, sagte Neuendorf. Die Vergabe werde sich künftig auch an Menschenrechtskriterien orientieren müssen. Das werde ein wichtiges Kriterium der FIFA sein. „Das heißt, der Sport ist politischer geworden“, erklärte Neuendorf und sprach von einer guten Entwicklung. Der Fußball müsse seine Stimme erheben. Die WM in dem Emirat beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember.