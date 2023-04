Vor UEFA-Kongress DFB-Chef hofft auf mehr Frauen in internationalen Gremien

Er teile viele Ansichten der norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klaveness, die beim UEFA-Kongress am Mittwoch in Lissabon für einen Platz im Exekutivkomitee des Kontinentalverbands antritt, sagte DFB-Chef Bernd Neuendorf. „Sie ist jemand, die sagt: Wir brauchen mehr Diversität in den Gremien. So wie wir das im DFB geschafft haben, müssen wir das eigentlich auch in den internationalen Gremien hinbekommen.“