Sportpolitik DFB-Präsident Neuendorf sieht EM als Chance Richtung Olympia

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht eine erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-EM 2024 in Deutschland auch als Chance für eine deutsche Olympia-Bewerbung. Es gehe auch darum, „Richtung Olympia zu zeigen, dass wir solche Großveranstaltungen können“, sagte Neuendorf während einer Talkrunde zu Sportgroßveranstaltungen in Berlin in der Max-Schmeling-Halle.