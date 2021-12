Deutscher Fußball-Bund : DFB-Wahl: Konferenz „einstimmig“ für Neuendorf

Das Logo des Deutschen Fußball-Bundes an der DFB-Zentrale in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main Bernd Neuendorf geht Mitte März bei der Wahl des neuen DFB-Präsidenten als Kandidat der Landes- und Regionalverbände ins Rennen.

Für den aktuellen Präsidenten des Fußball-Verbandes Mittelrhein sprach sich die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten auf ihrer Sitzung „einstimmig bei einer Enthaltung“ aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Der neue DFB-Präsident - Nachfolger von Fritz Keller - wird auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 11. März in Frankfurt am Main gewählt.