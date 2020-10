French Open : „Dieser Ort ist magisch“: Krawietz und Mies wiederholen Coup

Paris Die deutschen Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihren Vorjahres-Coup wiederholt und erneut die French Open gewonnen. Gegen die US-Open-Champions spielen sie im Endspiel überragend auf.

Wenige Stunden nach der Titel-Premiere der 19 Jahre alten Polin Iga Swiatek gelang Krawietz und Mies tatsächlich die Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr hatten sie als erstes deutsches Doppel seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 82 Jahre zuvor den Doppel-Titel in Paris gewonnen. In diesem Jahr waren sie an Position acht eingestuft, spielten aber von der ersten Runde an ein überragendes Turnier. Swiatek hatte sich zuvor im Damen-Endspiel gegen die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA durchgesetzt.