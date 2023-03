Biathlon-Weltcup : Doll knapp geschlagen - Herrmann-Wick wieder Sechste

Nove Mesto Das norwegische Biathlon-Team dominiert auch am dritten Tag in Nove Mesto. Aber auch die beiden deutschen Leistungsträger Benedikt Doll und Denise Herrmann-Wick wissen zu überzeugen.

Doll macht acht Plätze gut

Nur 3,5 Sekunden fehlten dem 32-Jährigen am Ende auf den dritten Rang. „Auf der Abfahrt war mein Ski echt super, aber am Berg war es etwas stumpf und dann hat der Ponsi eine Lücke gerissen“, sagte er. Dieses Loch konnte Doll beim erneut souveränen Auftritt von Johannes Thingnes Bö nicht mehr schließen, obwohl er sich am Abend vor dem Rennen sogar das Buch über den Biathlon-Dominator aus Norwegen zu Gemüte geführt hatte. „Ich habe die ersten zehn Seiten vom Bö-Buch gelesen, dadurch hatte ich genug Inspiration für heute“, sagte Doll.

Herrmann-Wick wieder Sechste, Kebinger stark

Vanessa Voigt wurde Zwölfte (2/+ 2:03,4), Janina Hettich-Walz als 24. (3/+2:47,5) und Anna Weidel (3/+ 2:54,6) direkt dahinter konnten in den Kampf um die vorderen Plätze ebenfalls nicht eingreifen. Sophia Schneider stand erst gar nicht am Start. Sie soll mit Blick auf die noch zwei ausstehenden Weltcups in Oslo und Östersund ihre muskulären Probleme auskurieren. Die fitten Athleten dürfen in den beiden Mixed-Staffelrennen am Sonntag noch einmal die Kulisse des WM-Orts von 2024 genießen.