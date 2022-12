Sportpolitik : DOSB begrüßt Energiepreisbremse: Hilfe auch für Sportvereine

Frankfurt Die vom Bundestag beschlossene Energiepreisbremse wird vom Deutschen Olympischen Sportbund als Entlastung für die Vereine und Verbände begrüßt.

„Endlich kommen die Entlastungsmaßnahmen des Bundes auch bei den Sportvereinen an. Diese Mittel sind dringend nötig, da der Sport trotz unseres Einsatzes bisher bei allen Hilfspaketen außen vor gelassen wurde“, sagte Michaela Röhrbein, DOSB-Vorständin Sportentwicklung. Deshalb sei es jetzt auch wichtig, die besonderen Härtefälle zusätzlich abzufedern: „Der Bund hat lange gewartet, und in vielen Vereinen ist die Lage bereits jetzt kritisch.“ So sei davon auszugehen, dass die Vereine und Verbände selbst mit dieser Unterstützung sowie den bereits vorgenommenen, eigenständigen Sparmaßnahmen vielerorts an ihre Grenzen stoßen werden.