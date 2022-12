Sportpolitik : DOSB: Effekt für Olympia-Bewerbung durch Spitzensportreform

Frankfurt/Main Der Deutsche Olympische Sportbund erhofft sich von der geplanten Spitzensportreform positive Effekte für eine mögliche Olympia-Kandidatur. Der DOSB-Vorstand glaubt an die Chancen einer Bewerbung.

„Es ist kein Nebeneffekt, sondern der angestrebte Effekt“, sagte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich erwarten wir uns durch den Prozess einer möglichen Olympia-Bewerbung einen entscheidenden, nachhaltigen Effekt für die Sportentwicklung in Deutschland, aber auch für unsere Gesellschaft.“

Dass das funktionieren könne, zeigten die Erfahrungen vergangener Spiele wie in München 1972 oder London 2012: Diese hätten langfristige Auswirkungen nicht nur auf die Sportentwicklung des jeweiligen Landes. Im Zusammenhang mit Olympia in München sei das Bundesinstitut für Sportwissenschaften gegründet und der Goldene Plan für Sportstätten aufgelegt worden. Die Sporthilfe und die Glücksspirale sind entstanden. „Das hat sich positiv auf die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ausgewirkt“, meinte Burmester.