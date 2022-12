Sport als Motor der Inklusion : DOSB-Inklusionsstrategie: „Nichts über uns ohne uns“

Baden-Baden Der Deutsche Olympische Sportbund hat sein Strategie- und Maßnahmenkonzept „Inklusion im und durch Sport“ aktualisiert.

Ziel der neuen Strategie und der darin enthaltenden Maßnahmen ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen - mit und ohne Behinderungen - im Sport, hieß es in einer Mitteilung. „Nichts über uns ohne uns“ lautet das Motto. „Der Sport will Motor der Inklusion in Deutschland sein und gemeinsames und gleichberechtigtes Sporttreiben aktiv leben“, hieß es weiter.