ARD-Dokumentation : DOSB zur Missbrauchsaffäre: Kultur des Schweigens aufbrechen

München Der Deutsche Olympische Sportbund fordert eine restlose Aufklärung der Missbrauchsaffäre im Schwimmsport.

„Die Schilderungen von Jan Hempel und den anderen Betroffenen sind erschütternd. Die Dokumentation zeigt, dass die Kultur des Schweigens aufgebrochen werden muss“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert nach einer Sitzung des Präsidiums am Rande der European Championships in München. „Der Sport muss ein sicherer Ort sein, an dem insbesondere Kinder und Jugendliche geschützt sind.“

Der DOSB, die Deutsche Sportjugend und die Mitgliedsorganisationen hatten in der vergangenen Woche in einem Positionspapier die Einrichtung eines Zentrums für Safe Sport ausdrücklich begrüßt. „Dieses könne und solle Schutzlücken im Sport schließen und bestehende Maßnahmen sinnvoll ergänzen“, hieß es in der Mitteilung. Zudem werde derzeit intensiv daran gearbeitet, Leitlinien zur Aufarbeitung für Sportverbände und -vereine zu entwickeln, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen.