Tennis : Duell mit Österreich: Davis-Cup-Team vor Viertelfinal-Einzug

Jan-Lennard Struff spielt beim Davis Cup in Innsbruck für Deutschland. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Innsbruck Das Davis-Cup-Team entscheidet ein bis zum Schluss spannendes Duell mit Serbien für sich. Auch vom Weltranglisten-Ersten lässt sich die Auswahl nicht aufhalten. Nun wartet eine Pflichtaufgabe.

Wird das Team von Kapitän Michael Kohlmann heute (nicht vor 16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck seiner Favoritenrolle gerecht, ist der Gruppensieg sicher. „Wir gehen jetzt mit breiter Brust in die zweite Partie gegen Österreich“, sagte Doppelspieler Kevin Krawietz nach dem Erfolg gegen Serbien.

Der Gastgeber tritt ohne Dominic Thiem und ohne einen Spieler aus den Top 100 an und hatte am Freitag gegen Serbien mit 0:3 verloren. „Deutschland gegen Österreich ist immer speziell. Wir kriegen nichts geschenkt“, warnte Teamchef Michael Kohlmann. Neben den sechs Gruppenersten ziehen die zwei besten Zweiten in die K.o.-Runde ein.