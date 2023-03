Biathlon : Ein Fehler kostet Herrmann-Wick das Podium

Nove Mesto Beim Sieg der Norwegerin Röiseland zeigen die deutschen Biathletinnen eine ordentliche Teamleistung. Sprint-Weltmeisterin Herrmann-Wick und Teamkollegin Voigt verschaffen sich eine gute Ausgangslage.

Beim Stehendschießen folgten keine weiteren Fehler, und weil der Führenden des Sprint-Weltcups auch noch die schnellste Schlussrunde gelang, landete sie beim Sieg der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland auf einem guten sechsten Platz. „Im Sprint geht es für mich auch noch um ein paar Punkte“, sagte Herrmann-Wick, die im Kampf um die Kleine Kristallkugel 14 Punkte Vorsprung auf die Italienerin Dorothea Wierer hat. „Ich habe versucht, alles rauszuholen. Aber es war auch ein sehr enger Sprint. Da zählt jede Sekunde, die man am Stand liegenlässt und komischerweise habe ich auch in der ersten Runde noch ein paar Sekunden liegengelassen.“

Voigt fehlerfrei auf Rang fünf

Alle zehn Scheiben traf ihre Teamkollegin Vanessa Voigt. Diese gute Grundlage brachte die 25-Jährige am Ende auf den fünften Platz. „Ich freue mich allgemein über dieses Rennen. Es ist mir sehr gut gelungen“, sagte Voigt. In die Verfolgung am Samstag (15.45 Uhr/ARD und Eurosport) geht sie mit einem Rückstand von 37 Sekunden. Zwei Sekunden später darf auch Herrmann-Wick in die Loipe.