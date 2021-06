Fußball-EM 2021 : DFB-Kapitän Neuer darf auch gegen Ungarn mit Regenbogen-Binde antreten

Manuel Neuer wird auch gegen Ungarn die Regenbogen-Binde am Arm tragen. Foto: Christian Charisius/dpa

München Eigentlich werden politische Botschaften bei EM-Spielen von den UEFA-Regularien untersagt. Nun hat der Verband aber zugestimmt, dass Manuel Neuer als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn eine Regenbogen-Binde tragen darf - als Zeichen der Toleranz.

Rot, orange, gelb, grün, blau, lila. Sechs in ihrer Kombination symbolträchtige Farben am Arm von Manuel Neuer stürzen die UEFA bei der Fußball-Europameisterschaft in ein sozialpolitisches Dilemma. Wie viel freie Meinungsäußerung kann der Fußball ertragen?