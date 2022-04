Nach mehr als 40 Jahren : Europameisterschaft 2024 in Deutschland ohne Panini-Album

Köln Nach übereinstimmenden Medienberichten wird es zur Europameisterschaft in Deutschland kein Panini-Album geben. Auf das Sammeln müssen die Sticker-Freunde aber wohl nicht verzichten.

Der italienische Sticker-Hersteller Panini wird einem Bericht der "Bild" zufolge kein Sticker-Album zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland auf den Markt bringen. Seit mehr als 40 Jahren begleitet das Unternehmen aus Modena regelmäßig die großen Fußball-Turniere in zahlreichen Ländern. Erstmals gab es die Sticker zur WM 1970 in Italien, in Deutschland dann auch zur WM 1978 in Argentinien. 2006 wurden zur WM in Deutschland mehr als 800 Millionen Bilder verkauft. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet. Auf das Sammeln müssen die Fans aber nicht verzichten. Laut "Bild" hat sich aber das US-Unternehmen Topps die Rechte gesichert.