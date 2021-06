UEFA ermittelt : Beschimpfungen gegen Mbappé und Ronaldo in Budapest

Beschimpfungen gegen Mbappé und Ronaldo in Budapest

Wurde in Budapest rassistisch beleidigt: Frankreich-Star Kylian Mbappé (2.v.r). Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Budapest Nach Schmähungen von den Tribünen der Budapester Puskas Arena leitet die UEFA Ermittlungen ein. Bei den Partien der Ungarn gegen Portugal und Frankreich sind gegnerische Spieler teils wüst beschimpft worden.

Wegen „möglicher diskriminierender Vorfälle“ hat die UEFA in Bezug auf die beiden EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen eingeleitet, gab die Europäische Fußball-Union bekannt.