Sieg gegen Ukraine : Dank Baumgartner: Österreich erstmals im EM-Achtelfinale

Bukarest Der Hoffenheimer Christoph Baumgartner schießt die Österreicher zum ersten Mal in die K.o.-Runde einer Fußball-EM. Die Ukrainer agieren im Gruppenfinale zu passiv - und müssen jetzt zittern.

„Wir sind extrem happy, dass wir das geschafft haben. Das war unser großes Ziel. Deswegen sind wir überglücklich“, schwärmte der starke Alaba am Montagabend in Bukarest. In der ersten K.o.-Runde fordert der Außenseiter nun am Samstag im Londoner Wembley-Stadion Italien heraus. „Wir sind hier, um zu träumen. Ich glaube, im Fußball ist alles möglich“, sagte Alaba zum Duell mit dem Turnier-Überflieger.

Der langjährige Bayern-Profi bereitete per Ecke den Siegtreffer von Baumgartner (21. Minute) vor, beide sorgten genau 43 Jahre nach der deutschen Schmach von Cordoba für einen neuen rot-weiß-roten Fußball-Feiertag. „Wir wollten Geschichte schreiben“, sagte Foda. „Das haben wir erreicht - ein historischer Sieg heute. Wir haben Geschichte geschrieben.“ Ebenfalls am 21. Juni hatte die ÖFB-Auswahl bei der WM 1978 mit dem 3:2 über Deutschland und dem legendären Doppelpacker Hans Krankl einen ihrer bisher größten Erfolge errungen.

Wie groß der Druck auf das österreichische Team gewesen war, ließ sich nach dem Spiel auch an der Reaktion des deutschen Trainers ablesen. Völlig begeistert warf der gebürtige Mainzer Handküsse ins Publikum, machte immer wieder die Welle und jubelte erlöst in die Kamera. Die Ukraine muss hingegen zittern, um mit drei Punkten zumindest als einer der besten vier Gruppendritten weiterzukommen.

Auf den Rängen gaben wie schon tagsüber in der Bukarester Altstadt die ukrainischen Fans klar den Ton an. Auf dem Platz hingegen ergriffen von Beginn an die Österreicher die Initiative. Bereits in den ersten 20 Minuten erarbeiteten sie sich mehrere Halbchancen, mit ihrer fünften Ecke gingen sie dann in Führung. Eine der vielen guten Hereingaben von Alaba, den Coach Foda diesmal vom Abwehrzentrum auf die linke Seite beordert hatte, drückte Baumgartner mit dem rechten Fuß aus kurzer Distanz ins Netz. Mit 21 Jahren und 324 Tagen ist er nun jüngster österreichischer EM-Torschütze.