Bauhaus präsentiert : Das GA-Tippspiel zur EM

Bonn In wenigen Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft. Grund genug für den GA, wieder den besten Bundestrainer des Landes zu suchen. Gemeinsam mit BAUHAUS veranstalten wir unser EM-Tippspiel.

Mitmachen ist ganz einfach. Einfach unter „Mitglied werden“ einloggen und dann lostippen. Bitte nicht die Extra-Tipps vergessen, denn diese zählen am Ende ebenfalls. In den K.o-Runden tippen wir das Ergebnis nach 90 Minuten (also ohne Elfmeterschießen oder Verlängerung). Wir verfolgen die 2-3-4-Taktik. Heißt: Für den richtigen Tipp gibt es vier Zähler, für die richtige Tordifferenz drei und für die richtige Tendenz immerhin noch zwei.

Natürlich geht es wie bei jedem großen Turnier in erster Linie um Ruhm und Ehre. Aber – ebenfalls natürlich – nicht nur. Die Gewinner des Tippspiels erhalten Preise. BAUHAUS stellt unter anderem einen Kärcher Hochdruckreiniger K4 sowie einen Elektrogrill zur Verfügung. Außerdem gibt es wieder Tickets für Sportevents, wenn denn Zuschauer wieder in ausreichendem Maße zugelassen sind. Also ran an die Buletten, Stifte raus und losgetippt.