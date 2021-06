Vor Spiel gegen Ungarn : Was beim deutschen Team noch besser werden muss

Analyse Bonn Nach dem 4:2-Erfolg gegen Portugal hat die deutsche Mannschaft das Erreichen der K.o.-Runde wieder in der eigenen Hand. Obwohl der Auftritt gegen den Titelverteidiger über weite Strecken souverän war, gibt es noch Verbesserungspotenzial bei der DFB-Elf.

Nun – ganz so einfach ist die Lage dann doch nicht. Diverse Autokorsos am Samstagabend in Deutschlands Großstädten sorgten schon ein wenig für Verwunderung. Die drei Punkte gegen Portugal bringen Deutschland in die komfortable Situation, das Weiterkommen in die nächste Runde in der eigenen Hand zu haben. Aber: Ein Selbstläufer wird das Spiel am Mittwoch gegen Ungarn nicht.