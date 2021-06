Lokale Trainer geben Joachim Löw Tipps für das Ungarn-Spiel : DFB-Elf soll offensiv und mutig spielen

Bonn Vier Fußball-Trainer aus der Region diskutieren über die Taktik der Nationalmannschaft – und geben Tipps, wie Deutschland auch Ungarn bei der EM besiegt.

Hat Joachim Löw in den ersten beiden Begegnungen die richtige Mannschaft aufgestellt?

Heinz-Joachim Schmickler: Grundsätzlich kann ich mit der Aufstellung leben. Gegen die Franzosen fand ich die Ausrichtung allerdings nicht sehr glücklich. Die Deutschen haben zu dominant gespielt, zu viel Ballbesitz gehabt und sich in der Offensive selbst den Raum genommen. Gegen die Portugiesen haben wir es besser gemacht und aggressiver nach vorn gespielt.

Einschätzungen zur EM : So denken Trainer aus Bonn und der Region über die DFB-Elf

Stefan Bung: Man hätte in der Zentrale vielleicht was ändern können, letztendlich haben wir aber in beiden Partien gut gespielt.