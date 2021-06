Letztes Spiel als Bundestrainer : Jogi Löw nimmt Abschied in Wembley

Spielende: Joachim Löw verlässt das Wembley-Stadion und die Nationalmannschaft - nach 15 Jahren als Bundestrainer. Foto: AP/Andy Rain

Bonn Sommermärchen, Weltmeister in Rio, WM-Blamage in Russland, Viertelfinal-Aus in Wembley: Nach dem 0:2 gegen England ist die Ära Löw beendet. Eine erfolgreiche Zeit mit enttäuschendem Ausklang

Es gab keinerlei Zweifel. Nicht für einen wie ihn. Joachim Löw wollte nicht den Eindruck entstehen lassen, es könne irgendetwas schiefgehen bei seinem nächsten Einsatz im Dienst des Vaterlandes. Der Bundestrainer schien mit seiner unerschütterlichen Selbstüberzeugung seinen Spielern, ja, dem ganzen Land die Furcht nehmen zu wollen vor dem Ungemach, das da drohte. Es wirkte nicht einmal aufgesetzt, als Löw dann sagte: „Es wird nicht schiefgehen." Er bekräftigte seine Einschätzung mit sanftem, aber nachdrücklichem Ton in seiner Stimme und einem eindringlichen Blick ins Auditorium, das im Fischt-Stadion von Sotschi lauschte.

Aus diesem Satz sprach eine Gelassenheit, die nicht nur in den optimalen Bedingungen des Kurortes am Schwarzen Meer zu finden ist. Löw, damals 58, ist eine grandseigneurartige Haltung eigen, die nicht wenige inzwischen als nervende Selbstüberhöhung verstehen. Zumal seit einigen Jahren die Erfolge Löws mit der Nationalmannschaft sehr übersichtlich geworden sind. Das letztlich monumentale Scheitern bei der WM in Russland hängt ihm, obschon das Spiel gegen Schweden in Sotschi damals Anlass zur Hoffnung gab, immer noch nach.

Niemand aber weiß genau, wann das anfing mit dieser gewissen Entrücktheit. Ein wenig umwehte sie den Südbadener ja schon vor der WM 2014, als er lässig über den glitzernden Strand am Campo Bahia in Brasiliens Morgensonne joggte, die rauschenden Wellen des Atlantik in den Ohren, und sich selbst dann nicht irritieren ließ, wenn neugierige Journalisten seiner Fährte folgten. Vollkommen entschwebt wirkte er dann drei Jahre später, als er sich an Sotschis Schwarzmeerküste auf Wunsch eines Fotografen in Szene setzte - räkelnd an einer Promenadenlaterne wie ein Tourist auf der Suche nach dem richtigen Straßencafé. Und ringsherum zerfiel der deutsche Fußball in Tausend Scherben.

Zweites Turnier in Folge eine Enttäuschung

Selbst als nach dem schaurigen 0:6 gegen Spanien im vergangenen Herbst und dem peinlichen 1:2 gegen Nordmazedonien heftige Kritik an seinem Wirken aufkam, blieb er seiner Linie, einige Meter über dem Boden, treu. „Jeder darf Kritik äußern“, sagte er damals, „aber ich stehe über den Dingen.“ Zu übersehen war das nicht. Inzwischen war aus dem strahlenden Weltmeister-Modellierer, dem Beckenbauer’sches Gelingen nachgesagt wurde, ein verletzlicher Anführer geworden, der den Rückhalt in der Nation immer weiter verspielte.

Jetzt, nach dem Achtelfinal-Aus bei der laufenden EM gegen England (0:2), hat sich sein Notenschnitt im Karriere-Abschlusszeugnis natürlich deutlich verschlechtert, nachdem die Zwischenbeurteilung vor sieben Jahren ganz vorzüglich ausgefallen war. Löw wird alles in seinem inneren Tresor einschließen. Er wird damit umgehen müssen, auch das zweite Turnier in Folge mit einer riesigen Enttäuschung abgeschlossen zu haben. Auch im Land hatte sich ja lange Widerstand geregt gegen ihn. Noch im Frühjahr befürworteten mehr als 80 Prozent der Deutschen eine Entlassung Löws.

Ohnehin: Seine besondere Rolle in der Öffentlichkeit und das „Wellenbad der Gefühle“ als oberster deutscher Fußballlehrer hätten ihn verschlossener gemacht. Den Preis dieses Lebens als Bundestrainer hat er bezahlt. „Ich habe mir natürlich so etwas wie einen Panzer zugelegt", sagte Löw neulich der Wochenzeitung „Die Zeit“. Einen Panzer, der ihn auch von öffentlichen Rücktrittsforderungen unbeeinflusst ließ. Er wollte nicht mit dem Makel des Gescheiterten nach 17 Jahren beim DFB und nach 15 Jahren als verantwortlicher Bundestrainer gehen, der auch die Neugestaltung der Nationalmannschaft nach dem Desaster von Russland überaus mäßig moderierte.

Was bleibt nun nach seinem letzten Spiel als Bundestrainer, der sein Team jahrelang in jedes Turnier-Halbfinale gelotst hat, das sich vor ihm verstecken wollte? Seine Verteidiger werden nun kaum jüngere belastbare Beweise anführen können in ihrem Schlussplädoyer, die seine großen Verdienste für den deutschen Fußball nicht schmälern. Dabei prasselten auf den 61-Jährigen die üblichen Nettigkeiten ein wie der Starkregen in München während der Ungarn-Partie, als er seinen Rücktritt nach der EM angekündigt hatte. Für manche ist er „einer der größten Trainer der Welt“ (Ex-DFB-Präsident Fritz Keller), für andere hat er eine „enorm erfolgreiche Ära des deutschen Fußballs geprägt“ (Ex-Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz-Rummenigge), und Rudi Völler, Sport Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, schwärmte: „Er hat uns mit seinen jeweiligen Mannschaften bei vielen Turnieren tollen Fußball geboten und durch den Titelgewinn bei der WM 2014 Großartiges für den deutschen Sport geleistet.“

Bittere Niederlage

Ein wenig scheint diese Herrlichkeit jedoch zu verschwinden hinter den Versäumnissen der jüngeren Vergangenheit. Das Urteil, welches das Fußalllandgericht zu sprechen hat, ist geprägt von den vergangenen beiden Turnieren. In Russland, das hat Löw selbst eingeräumt, hat er etwa den damals mit Höchstform gesegneten Marco Reus zunächst auf der Bank kreiseln lassen, damit er ihn in den wichtigen Spielen der K.-o-Runde von der Leine lassen würde. Allein: Diese vermeintlich wichtigen Spiele erreichte das DFB-Team erst gar nicht. Und bei dieser Meisterschaft, die nun in London ihr Ende fand, wackelte seine Mannschaft mitunter gehörig.

Gegen Frankreich fehlte der Mut, wie so oft bei großen Turnieren gegen Teams, die Löw verehrte (wie 2008 und 2010 die Spanier). Und das hübsche Portugal-Gesicht kam gegen Ungarn nicht zum Strahlen, weil die Mittel in dem engen Geflecht vor dem Tor nicht reichten. Dabei hatte Löw schon vor einigen Jahren erkannt, dass „im kognitiven Bereich, im Spiel auf engem Raum noch die größten Potenziale liegen“. Bei diesem Turnier hat er sie jedenfalls nicht freigelegt bei seinen Spielern.

Dabei hatte Löw zuletzt sogar jenen Pragmatismus in seine Trainerarbeit einfließen lassen, der ihm vor Jahren noch so fern schien wie eine fremde Galaxie. Er regte sich zuletzt sogar über das Fehlverhalten bei Einwürfen fürchterlich auf, für die er früher nicht einmal einen Blick übrig hatte. Jener Trainer, der einst an der Seite von Jürgen Klinsmann den deutschen Fußball entrumpelte, ihn technisch aufrüstete und ihm ein hübsches Antlitz verlieh, das die Fans auf dem ganzen Planeten begeisterte, verordnete seiner Mannschaft nun ein Standard-Schulung. Aber es war zu spät.

Große Gefahr nach solchen hatte die deutsche Elf bei keinem ihrer vier Turnierspiele ausgestrahlt. Und die Defensive war selten geprägt von jener Stabilität bei Standards, die gegen körperlich starke Teams wie das der Engländer vonnöten ist. Die Niederlage, Löws letzte in 198 Spielen (es waren insgesamt nur 34), ließ einen tief getroffenen Mann zurück. „Das ist eine große Enttäuschung für uns alle“, sagte Löw nach dem Aus in Wembley mit versteinerter Miene. „In solchen Spielen muss man seine wenigen Chancen nutzen.“ Leid tue es ihm für die große Begeisterung daheim, die nun „dahin sei“. Eine langjährige Liebesbeziehung mit am Ende einigen Problemen ist endgültig beendet.

„Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und Dankbarkeit. Stolz, weil es etwas Besonderes und eine Ehre ist, mich für mein Land zu engagieren“, hatte Löw vor einige Wochen nach seiner Rücktrittsankündigung gesagt. Und Dankbarkeit, „weil ich fast 17 Jahre mit den besten Fußballern des Landes arbeiten und sie in ihrer Entwicklung begleiten durfte“. Viele meinen, er gehe diesen Schritt zu spät. Viel zu spät. Doch Löw wollte nicht gehen mit einem Turnier in Russland im Rücken, das ihn in all seiner Selbstüberhebung als Verlierer zurückließ. Das kann man verstehen.

Neue Hoffnung durch Flick

Er wollte das Gefühl von Rio noch einmal spüren. Das Gefühl des Erfolgs. Doch das gibt es nicht auf Vorrat, es ist flüchtig – und macht süchtig. Dass der Erfolg nun ausblieb, wirft natürlich einen Schatten auf die Endbetrachtung seines Schaffens. Der letzte Eindruck so heißt es, bleibt präsent. Doch Löw wird auch immer in Verbindung gebracht werden mit der Ära nach dem sogenannten Sommermärchen, als sich das Land beseelt und schwarz-rot-gold in den Armen lag. Dass gemeine Zeitgenossen meinen, Löw musste 2014 bei der Qualität seiner Fußballer nur leichte Hilfestellung geben, ist natürlich durch nichts zu belegen. Da wäre es ebenso absurd, Vicente del Bosque, Meistertrainer der Spanier ab 2008, für weniger begabt zu halten, weil der ebenfalls große Spieler zur Verfügung hatte.