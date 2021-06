Fußball-EM : Elfmeter-Festival und Rekorde: Portugal 2:2 gegen Frankreich

Budapest In einem irren Gruppenfinish hat Rekordjäger Cristiano Ronaldo im Gipfeltreffen mit Weltmeister Frankreich Titelverteidiger Portugal ins Achtelfinale geschossen.

Dank seines Elfmeter-Doppelpacks in der 30. und 60. Minute kam der Fußball-Europameister in Budapest zu einem 2:2 (1:1) gegen die Franzosen. In der Neuauflage des EM-Endspiels von 2016 hatte Karim Benzema (45.+2/Foulelfmeter, 48.) den Weltmeister vor 54 886 Zuschauern in der Puskas Arena in Führung gebracht.