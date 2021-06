GA-Aufstellung : So sollte das DFB-Team gegen Ungarn spielen

So sollte das DFB-Team gegen Ungarn spielen

Bonn Im letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn ist Bundestrainer Joachim Löw wegen des drohenden Ausfalls von Thomas Müller wohl zu einer Veränderung der Startelf gezwungen. Geht es nach GA-Autor Tim Kronner, sollte es nicht die einzige Änderung sein.

Man sollte seine Fachkräfte immer dort einsetzen, wo sie einem am meisten nutzen. Diese BWL-Weisheit trifft auch auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu. Dort hat zuletzt einer gezeigt, dass er, bei aller grundsolider Defensivarbeit, vor allem für die offensiven Akzente steht: Linksverteidiger Robin Gosens.

Gegen Portugal war er der Aktivposten im deutschen Angriffsspiel, bereitete zwei Treffer vor, erzielte ein Tor selbst. Warum ihm im entscheidenden Spiel gegen Ungarn am Mittwoch (21 Uhr) also nicht mal die Chance eine Reihe weiter vorne als Linksaußen geben? Gosens nah am Tor bedeutet Torgefahr. Und genau das braucht es fürs Erreichen des Achtelfinales: Tore.