Fußball-EM 2021 : UEFA ermittelt wegen „diskriminierender Vorfälle“ gegen Ungarn

Nyon Ungarischen Fans werden „diskriminierende Vorfälle“ beim letzten EM-Gruppenspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft vorgeworfen. Nun hat die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen Ungarn eingeleitet.

UEFA leitet Ermittlungen gegen Ungarn ein

Wegen möglicher „diskriminierender Vorfälle“ hatte die UEFA bereits am vergangenen Sonntag in Bezug auf die ersten EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen eingeleitet.