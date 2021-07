Medienberichte : Engländer wollen Preisgeld bei EM-Gewinn spenden

London Wenn die englische Mannschaft am Sonntagabend das Finale der Fußball-EM 2021 gewinnen sollte, wollen die Spieler das Preisgeld spenden. Die Summe von knapp zehn Millionen Euro soll im Kampf gegen Corona helfen.

Demnach bekäme Englands Fußballverband FA bei einem Sieg im Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Italien insgesamt rund 24 Millionen Pfund (27,96 Millionen Euro) an Turnier-Preisgeld, etwa 40 Prozent davon würde die FA dann an die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate ausschütten.