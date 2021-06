EM-Zuschauerzahlen erhöht : „Nicht akzeptabel“ - Söder kritisiert UEFA-Entscheidung

München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder übt scharfe Kritik an der UEFA: Angesichts der Corona-Gefahr durch die Delta-Variante sei es „null nachzuvollziehen“, dass bis zu 45.000 Fans bei einem Spiel zugelassen werden. Im Finalspiel sollen es sogar noch mehr sein.

Die Entscheidungen der UEFA seien „null nachzuvollziehen“, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. „Das, was die UEFA jetzt macht, ist für mich nicht akzeptabel, dass einfach irgendwelche Zuschauerzahlen so imaginär erhöht werden, ohne Sinn und Zweck, dass dann sozusagen durch ganz Europa hier die Möglichkeit von Verbreitung besteht.“